Mairie de Colomiers, le dimanche 7 mars à 17:30

Danse Moderne Jazz en ligne sur www.wikipolis.fr Dimanche 7 mars à partir de 17h30 (horaire à confirmer) Six danseuses issues du cours de Modern jazz du conservatoire proposent des figures qui interrogent la place de la femme dans la société, en lien avec l'exposition Randa Maroufi.

2021-03-07T17:30:00 2021-03-07T17:45:00

