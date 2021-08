Paris Centre Paris Anim' Place des fêtes île de France, Paris Danse Moderne Jazz Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Danse Moderne Jazz Centre Paris Anim’ Place des fêtes, 20 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 20 septembre 2021

de 17h à 20h

payant

Le Modern Jazz, c’est le travail sur l’énergie, les rythmes syncopés, les silences, le dynamique tout en favorisant le “feeling” et l’expression individuelle appuyée sur une technique exigeante. Le Modern Jazz est une passerelle entre l’univers classique et contemporain. Tous les jeudis : 5-6 ans : 17h-18h

7-9 ans : 18h-19h

10-14 ans : 19h-20h Spectacles -> Danse Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (194m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (342m) 48 : Louise Thuliez 48, 60 : Place des Fêtes T3b : Hôpital Robert Debré (400m)

Contact :Ligue de l’Enseignement – Fédération de Paris 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/ https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org Spectacles -> Danse Musique;Sport;Enfants

Date complète :

2021-09-20T17:00:00+02:00_2021-09-20T20:00:00+02:00

CAPDF

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Place des fêtes Adresse 2-4 rue des Lilas Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris