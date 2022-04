DANSE – MEYTAL BLANARU – UNDIVIDED Vandœuvre-lès-Nancy, 2 juin 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

DANSE / PAYSAGE / COLLECTIF

Nous retrouvons avec plaisir Meytal Blanaru, après Aurora et We were the future. Pour Undivided, elle réunit quatre danseurs et un musicien afin d’interroger l’identité et le collectif.

En édifiant un paysage corporel et sonore dont elle a le secret, elle cherche un espace plus intimiste, un point de rendez-vous sans obstacle entre les performeurs et le public.

De geste en geste, elle s’efforce d’atteindre un lieu qui se situe au-delà des idées de bien et de mal, un cadre dans lequel la rencontre entre les gens peut être différente, un ailleurs où engagement n’est pas synonyme d’affrontement, un ailleurs où l’idée d’être ensemble retrouve son sens. Dans cette pièce on retrouvera les présences puissantes, les gestes ciselés et l’interaction directe avec les spectateurs qui sont chers à la chorégraphe. Nous n’aurons qu’à nous laisser immerger dans la danse concrète et délicate de Meytal Blanaru pour, le temps d’une soirée, former un groupe humain qui ne peut être divisé.

