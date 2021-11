Danse : “Mandala – Reverse” – Dimanche 14 novembre L’Escale, 14 novembre 2021, Tournefeuille.

L’Escale, le dimanche 14 novembre à 17:00

**CIE BURN OUT JANN GALLOIS** **30min (Mandala) + 25min (Reserve)** **A partir de 10 ans** Mandala signifie littéralement pays pur en sanskrit. Il désigne à la fois le monde que l’âme peut connaitre une fois le Salut atteint, et le chemin pour y parvenir. Il est symboliquement représenté par des superpositions de formes géométriques à la symétrie parfaite. Ce jeu de géométrie est l’occasion de développer des outils d’écriture centrés sur la spatialisation des corps, tout en s’inscrivant pleinement dans une recherche chorégraphique singulière. Chorégraphié au millimètre, Reverse ne manque pas d’évoquer l’homme-machine pris dans la mécanique d’un système complexe et ordonné pour finalement laisser place à une composition circulaire qui arrondit les angles et fait progressivement naître une osmose collective. Cette véritable performance physique et technique renverse les sens et engage les corps de cinq danseurs issus du hip hop à ne plus décoller la tête du sol. Comment trouver un sens dans un monde irraisonné, comme celui d’aujourd’hui où l’on semble de plus en plus marcher sur la tête ? Après un riche parcours d’interprète, Jann Gallois confirme sa signature artistique en échappant aux conventions de sa famille hip hop, et se voit décerner le titre de “Meilleur Espoir de l’année” par le magazine allemand Tanz. Artiste associée à Chaillot – Théâtre national de la Danse et actuellement au Théâtre Paul Éluard de Bezons, elle crée Reverse au Japon, suite à une commande de la Triennale de Yokohama Participez à la création de Mandala ! Ateliers gratuits du 8 au 13 novembre Renseignements auprès du Service culturel ### Mandala Chorégraphie Jann Gallois Assistants chorégraphes Amaury Réot et Geoffroy Durochat Création musicale Charles Amblard Création lumière Cyril Mulon Création costumes Jann Gallois ### Reverse Chorégraphie et scénographie Jann Gallois Interprètes Mickael Alberi, Romain Boutet, Hugo De Vathaire, Geoffroy Durochat, Razy Essid Création musicale Christophe Zurfluh Création lumière Cyril Mulon Participation aux costumes Hitomi Tsuchida/ Claude Murgia Crédits photo Julie Cherki [**[https://www.cieburnout.com/fr/](https://www.cieburnout.com/fr/)**](https://www.cieburnout.com/fr/) Plus d’infos : [**[https://ciesamuelmathieu.com/le-neufneuf/](https://ciesamuelmathieu.com/le-neufneuf/)**](https://ciesamuelmathieu.com/le-neufneuf/) **Infos tarifs :** 15€ / Tournefeuille 13€ / *Réduit 10€ ***Tarif réduit :** (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus).

Sur réservation

Proposé dans le cadre du Neuf Neuf festival

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



