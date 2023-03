Danse macabre THEATRE DU SOLEIL, 2 avril 2023, PARIS.

Danse macabre THEATRE DU SOLEIL. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 14:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Comment faire front lorsque la guerre surgit ? À travers leurs témoignages et ceux de femmes ordinaires, six comédiennes et chanteuses ukrainiennes nous livrent des histoires poignantes qui racontent la douleur intime de vivre le conflit au quotidien, la façon dont il a transformé leur rapport à la vie et à leur famille. Un spectacle musical de Vladislav Troitskyi Avec les Dakh Daughters (Natacha Charpe, Natalia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomia Melnyk, Anna Nikitina) et Tetiana Troitska

THEATRE DU SOLEIL PARIS Rte du Champ-de-Manoeuvre Paris

Comment faire front lorsque la guerre surgit ? À travers leurs témoignages et ceux de femmes ordinaires, six comédiennes et chanteuses ukrainiennes nous livrent des histoires poignantes qui racontent la douleur intime de vivre le conflit au quotidien, la façon dont il a transformé leur rapport à la vie et à leur famille.

Un spectacle musical de Vladislav Troitskyi

Avec les Dakh Daughters (Natacha Charpe, Natalia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomia Melnyk, Anna Nikitina) et Tetiana Troitska

