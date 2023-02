« Danse, Ma Planète, Danse! » ESPACE ROBERT HOSSEIN GRANS Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

« Danse, Ma Planète, Danse! »

ESPACE ROBERT HOSSEIN, 10 février 2023, GRANS

Tarif : 9.75 euros

« Jean-Claude Gallotta n'a pas peur de se projeter. l'avenir de la terre est sombre? lui en fait une parodie légère de la folie des hommes, prêts à penser vivre sur une autre planète pour échapper au désastre. Plus intéressant encore, il convoque la génération d'après, « parce qu'elle représente l'avenir, l'espoir ». En trente ans de carrière, l'artiste signe là sa deuxième création pour le jeune public. Pari osé? Non? une urgence… »

