Danse, ma planète, danse ! – Festival Les Élancées Grans Grans Provence Tourisme Grans Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Grans

Danse, ma planète, danse ! – Festival Les Élancées Grans, 10 février 2023, Grans Provence Tourisme Grans. Danse, ma planète, danse ! – Festival Les Élancées Boulevard Victor Jauffret Espace Robert Hossein Grans Bouches-du-Rhône Espace Robert Hossein Boulevard Victor Jauffret

2023-02-10 18:30:00 18:30:00 – 2023-02-10 19:00:00 19:00:00

Espace Robert Hossein Boulevard Victor Jauffret

Grans

Bouches-du-Rhône Grans EUR Jean-Claude Gallotta

Groupe Émile Dubois

Musique Sophie Martel

Avec Bruno Maréchal, Angèle Methangkool-Robert, Claire Trouvé et Sophie Martel.



Entretenir et développer le goût de l’imaginaire et du libre mouvement chez les enfants. Des qualités nécessaire à leur vitalité

Le tout rapporté au thème de la protection de la planète et de l’environnement, une prise de conscience qu’ils portent déjà instinctivement en eux.



Tout public à partir de 5 ans Spectacle de danse pour jeune public (5-10 ans), dans le cadre du 25ème festival des Élancées. Espace Robert Hossein – Scènes et Cinés Espace Robert Hossein Boulevard Victor Jauffret Grans

dernière mise à jour : 2023-01-13 par Provence Tourisme Provence Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Grans Autres Lieu Grans Adresse Grans Bouches-du-Rhône Provence Tourisme Provence TourismeProvence TourismeEspace Robert Hossein Boulevard Victor Jauffret Ville Grans Provence Tourisme Grans lieuville Espace Robert Hossein Boulevard Victor Jauffret Grans Departement Bouches-du-Rhône

Grans Grans Provence Tourisme Grans Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grans-provence-tourisme-grans/

Danse, ma planète, danse ! – Festival Les Élancées Grans 2023-02-10 was last modified: by Danse, ma planète, danse ! – Festival Les Élancées Grans Grans 10 février 2023 Bouches-du-Rhône Boulevard Victor Jauffret Espace Robert Hossein Grans Bouches-du-Rhône Grans Grans Bouches-du-Rhône Provence Tourisme

Grans Provence Tourisme Grans Bouches-du-Rhône