Danse – Luko Yvetot, 1 juin 2023, Yvetot .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings

2023-06-01 20:30:00 – 2023-06-01

Yvetot

Seine-Maritime

Le bonheur, la tristesse, la peur, la gaieté, l’amitié et le merveilleux rythment ce conte chorégraphique musical pétillant déclamé par un personnage excentrique. Des créations vidéo surprenantes, un duo de danseurs liant la danse urbaine et la danse contemporaine, un conteur, une artiste circassienne et deux musiciens convient le spectateur à entrer dans un monde où se mêlent féérie et robotique humanoïde.

saison.culturelle@yvetot.fr +33 2 35 95 15 46 http://www.lesvikings-yvetot.fr/

