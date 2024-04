Danse libre Parents Enfants Centre Social et Culturel La Grande Bastide Aix-en-Provence, jeudi 21 mars 2024.

Danse libre Parents Enfants Venez danser avec votre enfant et vous sentir plus présent.e.s, vivant.e.s et libre. Jeudi 21 mars, 10h00 Centre Social et Culturel La Grande Bastide

En nous reconnectant à notre corps, la danse libre développe la confiance en soi et l’estime de soi. Les ateliers de danse libre, en partenariat avec l’association AUC Danse, offrent un espace sécurisé pour libérer les émotions et délier les tensions.

Centre Social et Culturel La Grande Bastide av du square13100 aix en provence Aix-en-Provence 13626 Val Saint-André Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur