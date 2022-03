Danse libre en vie ensemble ! Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Danse libre en vie ensemble ! Putanges-le-Lac, 8 mars 2022, Putanges-le-Lac. Danse libre en vie ensemble ! Le [K[Rabo 2 rue de la Pommeraie Putanges-le-Lac

2022-03-08 18:00:00 – 2022-03-08 20:00:00 Le [K[Rabo 2 rue de la Pommeraie

Putanges-le-Lac Orne Putanges-le-Lac Alexandra vous propose une pratique de danse libre. Nous nous rassemblons deux mardis par mois pour bouger librement, nous décharger et recharger dans le (ré)confort du groupe. Deux heures pour plonger dans une vague en mouvement, jouer avec diverses expérimentations et approfondir la pratique. Échanger, s’écouter, respirer, bref, se retrouver pour être en vie, ensemble. Pratique adulte, ouverte à tous, sans prérequis avec respect des gestes barrières. C’est 20 euros la séance et 10 euros celle de découverte. Pour s’inscrire : kortalexandra@gmail.com Alexandra vous propose une pratique de danse libre. Nous nous rassemblons deux mardis par mois pour bouger librement, nous décharger et recharger dans le (ré)confort du groupe. Deux heures pour plonger dans une vague en mouvement, jouer avec… krabo.communication@gmail.com +33 2 33 12 63 78 Alexandra vous propose une pratique de danse libre. Nous nous rassemblons deux mardis par mois pour bouger librement, nous décharger et recharger dans le (ré)confort du groupe. Deux heures pour plonger dans une vague en mouvement, jouer avec diverses expérimentations et approfondir la pratique. Échanger, s’écouter, respirer, bref, se retrouver pour être en vie, ensemble. Pratique adulte, ouverte à tous, sans prérequis avec respect des gestes barrières. C’est 20 euros la séance et 10 euros celle de découverte. Pour s’inscrire : kortalexandra@gmail.com Le [K[Rabo 2 rue de la Pommeraie Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-03-02 par OT DU PAYS DE PUTANGES

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Le [K[Rabo 2 rue de la Pommeraie Ville Putanges-le-Lac lieuville Le [K[Rabo 2 rue de la Pommeraie Putanges-le-Lac Departement Orne

Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/putanges-le-lac/

Danse libre en vie ensemble ! Putanges-le-Lac 2022-03-08 was last modified: by Danse libre en vie ensemble ! Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 8 mars 2022 Orne Putanges-le-Lac

Putanges-le-Lac Orne