Danse l’Europe En ligne, 1 mai 2022, Valvignères.

Danse l’Europe

du dimanche 1 mai au dimanche 29 mai à En ligne

À l’occasion de la Présidence française du conseil de l’Union européenne, le chorégraphe Angelin Preljocaj a imaginé une chorégraphie sur une musique de Jeanne Added qu’il vous invite à écouter et à interpréter. Petits et grands, amateurs et professionnels, seul, en duo, en groupe, tous les citoyens européens peuvent traverser cette expérience grâce à l’audio-guidage du chorégraphe et ainsi se retrouver virtuellement et danser ensemble. L’audio-guidance est disponible sur cette page dans 24 langues et sur l’application mobile Danse l’Europe ! que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Ce que vous écouterez sera divisé en deux parties : un échauffement, pour préparer votre corps, puis une partie chorégraphique, que nous vous invitons à filmer. Filmez-vous au format paysage et attention à la qualité de l’image ! Vous avez jusqu’au 30 mai 2022 pour réaliser ce film et le déposer sur Numeridanse, afin qu’il figure dans le film qui sera le reflet de notre danse sans frontière, notre danse de l’Europe. Soyez attentifs, inventifs et en conscience de votre environnement ! Nous avons hâte de découvrir votre interprétation de la chorégraphie d’Angelin Preljocaj !

Gratuit

Suivez l’audioguidance du chorégraphe Angelin Preljocaj, laissez vous guider dans cette expérience chorégraphique. Filmez vous et déposez votre vidéo sur Numeridanse.tv pour prendre part au film final

En ligne En ligne Valvignères Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T20:00:00;2022-05-02T08:00:00 2022-05-02T20:00:00;2022-05-03T08:00:00 2022-05-03T20:00:00;2022-05-04T08:00:00 2022-05-04T20:00:00;2022-05-05T08:00:00 2022-05-05T20:00:00;2022-05-06T08:00:00 2022-05-06T20:00:00;2022-05-07T08:00:00 2022-05-07T20:00:00;2022-05-08T08:00:00 2022-05-08T20:00:00;2022-05-09T08:00:00 2022-05-09T20:00:00;2022-05-10T08:00:00 2022-05-10T20:00:00;2022-05-11T08:00:00 2022-05-11T20:00:00;2022-05-12T08:00:00 2022-05-12T20:00:00;2022-05-13T08:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-15T08:00:00 2022-05-15T20:00:00;2022-05-16T08:00:00 2022-05-16T20:00:00;2022-05-17T08:00:00 2022-05-17T20:00:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T20:00:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T20:00:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T20:00:00;2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T20:00:00;2022-05-23T08:00:00 2022-05-23T20:00:00;2022-05-24T08:00:00 2022-05-24T20:00:00;2022-05-25T08:00:00 2022-05-25T20:00:00;2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T20:00:00;2022-05-27T08:00:00 2022-05-27T20:00:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T20:00:00;2022-05-29T08:00:00 2022-05-29T20:00:00