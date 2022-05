Danse l’Europe ! avec Angelin Preljocaj Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Rendez-vous à 18h30 devant le Conservatoire avec des danseurs du Ballet pour la version complète de 23 minutes avec l’échauffement, puis direction le cours Mirabeau pour reprendre la chorégraphie de 9 minutes au cœur du centre-ville.



Le Ballet Preljocaj propose aux Aixois de venir célébrer la Journée de l'Europe en participant à la proposition chorégraphique d'Angelin Preljocaj "Danse l'Europe ". http://www.preljocaj.org/



