2023-06-03 – 2023-06-04

Bouches-du-Rhne Depuis 1980, le conservatoire municipal de la Ville de Marignane participe à la transmission de cet « Art, La Danse ». Les enfants, dans cet apprentissage, développent leur personnalité, leur maîtrise corporelle, et dans cette formation trouvent du bonheur, de la rigueur, de l’autonomie et une aptitude à entretenir de bonnes relations avec leur entourage.

Le conservatoire permet à tous de pratiquer, de connaître la danse, et fait de ces enfants, adolescents et adultes, des spectateurs avertis, des artistes amateurs et peut-être des professionnels…



Seront présentées dans cette manifestation toutes les disciplines enseignées. Le Conservatoire à rayonnement communal de danse met « en scène », sur deux jours, ses élèves, pour un grand gala de danse (classique, moderne-jazz, contemporain et claquettes).

Un spectacle de très belle qualité !

Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean-Mermoz Marignane

+33 4 42 09 84 88

