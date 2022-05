Danse : L’écorce des rêves Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Danse : L’écorce des rêves Albertville, 11 mai 2022, Albertville. Danse : L’écorce des rêves BP 181 135 place de l’Europe Albertville

2022-05-11 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-11 BP 181 135 place de l’Europe

Albertville Savoie Albertville Que fait mon corps lorsque je dors ? Maëlle Reymond invite les plus petits à la contemplation des êtres et à leurs métamorphoses. Un spectacle d’abord à regarder, puis à toucher, comme une exploration sensible du monde du sommeil et du pays des rêves. billetterie@dometheatre.com +33 4 79 10 44 80 http://www.dometheatre.com/ BP 181 135 place de l’Europe Albertville

dernière mise à jour : 2021-09-05 par Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Albertville Adresse BP 181 135 place de l'Europe Ville Albertville lieuville BP 181 135 place de l'Europe Albertville Departement Savoie

Albertville Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/

Danse : L’écorce des rêves Albertville 2022-05-11 was last modified: by Danse : L’écorce des rêves Albertville Albertville 11 mai 2022 Albertville Savoie

Albertville Savoie