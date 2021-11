Cunlhat Salle des fêtes de Cunlhat Cunlhat, Puy-de-Dôme Danse « le voyage de Roméo » Salle des fêtes de Cunlhat Cunlhat Catégories d’évènement: Cunlhat

Cunlhat – Danse « le voyage de Roméo » le 03/12/21 19h– salle des fêtes de Cunlhat – spectacle de Danse « le voyage de Roméo » (compagnie Wejna) – durée 45 mn – – la parcours chorégraphié du danseur ivoirien Romeo Bron Bi, réfugié en France, dansé par lui-même. En partenariat avec le centre culturel le Bief Tous publics (dès 5 ans) Tarif: 12 € (6€ tarif réduit : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, RSA, Pass Culture) Billetterie : le Bief L’ensemble du programme de la soirée à partir de 18h (exposition photo, spectacle puis auberge espagnole) [https://www.migrantscene.org/cunlhat-danse-le-voyage-de-romeo/](https://www.migrantscene.org/cunlhat-danse-le-voyage-de-romeo/) Spectacle, forum , exposition, concert à Cunlhat Salle des fêtes de Cunlhat 63590 Cunlhat route de la chapelle Cunlhat Puy-de-Dôme

