de 19h30 à 21h00

. payant Plein tarif : 11€95, tarif réduit : 9€95 L’éternel labyrinthe de dédale, 2023. Minotauro rencontre Femme-Souffle. Une quête ambitieuse et libératrice s’ouvre pour ces deux âmes. La Femme-souffle erre, figure troublante de la féminité bafouée.

Minotauro, en proie à la dualité de sa nature, est tiraillé entre monstruosité et états d’âme. Une quête ambitieuse et libératrice s’ouvre pour ces deux âmes. Complémentaires, ils cherchent la force de s’ancrer sur cette terre, la douceur de ne pas s’y enfermer. Ce spectacle entremêle les univers et les fêlures de chacun. La mélodie des mots est ponctuée par la musique des corps, la danse des coeurs. L’échange entre ces personnages questionne avec poésie le masculin et le féminin. Dans les sociétés actuelles parfois clivantes, hommes et femmes sont bien souvent bafoués. L’écoute et la compassion peuvent être la clé. La poésie d’un souffle retrouvé

La grâce d’une danse oubliée

