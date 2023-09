Danse le son ! Une odyssée des musiques latines au cœur des rues new-yorkaises : du cubop à la salsa. Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Danse le son ! Une odyssée des musiques latines au cœur des rues new-yorkaises : du cubop à la salsa. Bibliothèque François Villon Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit Une odyssée des musiques latines au cœur des rues new-yorkaises : du cubop à la salsa. Etats-Unis. Le 26 août 1971, un concert du super-groupe Fania All-Stars, au club new-yorkais Cheetah, au coeur de Broadway, est considéré comme l’acte de naissance de la salsa pour le grand public. Cet évènement, ainsi que tout son contexte culturel immédiat dans les rues de New-York, sera alors immortalisé par le documentaire du réalisateur Leon Gast, Our Latin Thing, qui sortira en salle l’année suivante, en 1972. > Bande-annonce du film documentaire Our Latin Thing (1972) La salsa est un mélange new-yorkais de différentes musiques portoricaines ou cubaines comme le son (son montuno ou son cubano), la pachanga, le charanga et de bien d’autres musiques de danses afro-caribéennes encore. Les ingrédients qui constituent cette sauce musicale, cette salsa, seront savoureusement cuisinés par un ensemble de musiciens produits par le légendaire label musical new-yorkais Fania. > Concert légendaire de la Fania All Stars au Yankee stadium de New York La salsa succède ainsi à d’autres modes musicales de danses latines popularisées dans les clubs de New-York. Ce phénomène, amorcé par le Cubop d’après-guerre dans les clubs jazz de la ville, popularisera ensuite le mambo, puis le cha-cha-cha, le boogaloo, … > Pérez Prado Y Su Orquesta – Mambo No. 5 C’est à ce voyage sonore au coeur du barrio new-yorkais, de Spanish Harlem, que nous vous invitons, à travers des écoutes d’extraits musicaux illustrées d’une iconographie constituée de pochettes de disque et de photographies d’époque. Une sélection musicale présentée et animée par Emmanuel Richier pour la bibliothèque Villon. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

©Droits réservés Scène du film Our Latin Thing – film documentaire autour du concert donné le 26 août 1971 par le Fania All-Stars au Cheetah Club, considéré comme l'acte de naissance de la salsa.

