[Danse] Le Jour se rêve Dieppe, 9 novembre 2021, Dieppe.

[Danse] Le Jour se rêve Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

2021-11-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-09 Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Avec Le Jour se rêve, Jean-Claude Gallotta revient à ses débuts de danseur à New-York, du côté de Bethune Street, à Manhattan. Là où il étudie la danse auprès de Merce Cunningham et vit ses premières espérances d’apprenti chorégraphe.

Après son triptyque rock (My Rock, My Ladies Rock, L’Homme à tête de chou) il renoue avec la forme chorégraphique de ses débuts : une danse sans livret, sans « propos », sans habillage narratif, sans référence thématique. Il réinterroge l’abstraction. Mais il y a toujours chez lui un peu de sens, un rien de narration, un soupçon de figuration, une touche de jeu ou d’ironie pour venir troubler l’ordonnance rythmique de la scène.

Gallotta a donné rendez-vous au musicien Rodolphe Burger, l’explorateur de nouveaux espaces sonores, et à la plasticienne Dominique Gonzalez-Foester pour mettre les danseurs en lumière et en costumes. En trois tableaux, entrecoupés de solos du chorégraphe, dix danseurs magnifient les troubles solaires de la nature, les phosphorescences des grandes villes et livrent une vision folle de l’avenir. Chorégraphie éclatée ou danseurs qui l’éclatent, duos qui se trouvent, groupe qui se réunit, la chair de la danse est présente.

Spectacle dès 11 ans

Réservation conseillée

