Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques EUR Qu’est ce que la mythologie basque ? A quoi sert-elle ? Quels sont les laminak et basajaun d’aujourd’hui ?

Les jeunes danseurs viennent présenter les clairs obscurs que nous avons chacun au fond de nous. En oubliant leur patte de canard, en dansant en construisant ensemble, ils continuent de tisser le fil des histoires laissées par ceux qui nous ont précédés. Qu’est ce que la mythologie basque ? A quoi sert-elle ? Quels sont les laminak et basajaun d’aujourd’hui ?

