Danse / “La Reverdie” Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Danse / “La Reverdie” Musée d’arts de Nantes, 24 avril 2022, Nantes. 2022-04-24

Horaire : 16:00 16:45

Gratuit : non Événement gratuit le jeudi et accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée le dimanche (8€ / 4€ / gratuit). Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Compagnie Amieami / Pauline Bigot et Steven Hervouet Conception et interprétation : Pauline Bigot et Steven Hervouet Montage musique : Jonathan Lefèvre-Reich “La Reverdie” est la ce?le?bration de l’arrive?e du printemps traverse?e par deux e?tres aux identite?s multiples et inclusives, à la peau bleue ou jaune. Leur rencontre parle des interde?pendances essentielles qui existent entre diffe?rents organismes d’un e?cosyste?me pour maintenir un e?quilibre. Elle fera e?merger une nouvelle mue de couleur verte, comme une me?tamorphose individuelle qui se voudrait e?galement collective. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

