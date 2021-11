Danse – La poétique de l’instable Lantic, 24 novembre 2021, Lantic.

Danse – La poétique de l’instable Salle des Fêtes Avenue des Terre Neuvas Lantic

2021-11-24 15:00:00 – 2021-11-24 16:00:00 Salle des Fêtes Avenue des Terre Neuvas

Lantic 22410 Lantic

[Festival De Beaux Lendemains / Festival Art, Enfance, Jeunesse]

La stabilité est-elle à rechercher à tout prix ? Dans sa vie personnelle, dans son parcours, pour les autres, pour soi… Nos chemins, nos choix, ne sont-ils pas finalement une suite de petites crises, de bascules, nous forçant à aller de l’avant, à nous mettre en mouvement ? Préférons la surprise et l’inattendu !

Sur scène, trois danseurs jouent avec l’équilibre et le déséquilibre.

Une pièce poétique ludique et familiale.

A partir de 6 ans.

+33 2 96 71 95 67

