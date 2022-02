Danse/ La grande cordée de Naïf Production Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Danse/ La grande cordée de Naïf Production Flers, 8 mars 2022, Flers.
Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier

2022-03-08 19:00:00

Flers Orne Flers Cette aventure chorégraphique s’inscrit dans une recherche au long cours, articulée autour de la paternité et de la filiation. Dans La grande cordée, le chorégraphe Sylvain Bouillet retraverse les questions abordées dans son dernier duo Des gestes blancs, cette fois avec une communauté de pères et d’enfants. À partir du “porté”, situation ordinaire que partagent tous les parents et leurs enfants, s’écrit le geste chorégraphique. Comment jouer et négocier avec un poids tout en contraste ? Comment le protéger, le déplacer, le soutenir, l’élever ? Et si de la recherche de nouveaux équilibres physiques émergeait la trace d’un déplacement de la figure du père. Dimanche 6 mars Atelier danse ouvert à tous autour de la création (recherche de 5 duos disponibles aussi le mardi 8 mars pour la présentation) Cette aventure chorégraphique s’inscrit dans une recherche au long cours, articulée autour de la paternité et de la filiation. Dans La grande cordée, le chorégraphe Sylvain Bouillet retraverse les questions abordées dans son dernier duo Des gestes… ophelie.sicot@2angles.org +33 2 33 64 29 51 Cette aventure chorégraphique s’inscrit dans une recherche au long cours, articulée autour de la paternité et de la filiation. Dans La grande cordée, le chorégraphe Sylvain Bouillet retraverse les questions abordées dans son dernier duo Des gestes blancs, cette fois avec une communauté de pères et d’enfants. À partir du “porté”, situation ordinaire que partagent tous les parents et leurs enfants, s’écrit le geste chorégraphique. Comment jouer et négocier avec un poids tout en contraste ? Comment le protéger, le déplacer, le soutenir, l’élever ? Et si de la recherche de nouveaux équilibres physiques émergeait la trace d’un déplacement de la figure du père. Dimanche 6 mars Atelier danse ouvert à tous autour de la création (recherche de 5 duos disponibles aussi le mardi 8 mars pour la présentation) Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier Flers

