DANSE : LA FEMME QUI DANSE – MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
Scène de l'Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines

2021-11-30 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-30 22:00:00 22:00:00

35 EUR Seule en scène avec Marie-Claude Pietragalla

Chorégraphie Marie-Claude Pietragalla

Mise en scène Julien Derouault

Textes inédits de Marie-Claude Pietragalla Marie-Claude Pietragalla fête ses 40 ans sur scène. De danseuse Étoile à chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singulière a choisi de vivre la danse comme un art total.

Dans ce seule en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et de son art, et est tour à tour guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse. Se définissant comme une femme qui danse, Pietra nous dévoile en confidence ce qui constitue un parcours de vie. « Je suis un animal dansant, un être incarné et désincarné qui évolue au gré d’un rythme intérieur, d’un souffle musical, d’une conscience éclairée. » Marie-Claude Pietragalla +33 3 87 98 93 58 https://www.sarreguemines.fr/page/158-saison-culturelle-2021-2022 Marie-Claude Pietragalla

