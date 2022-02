Danse « Kharités » – Festival “Elles au Centre” La Fabrique Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

“Trois femmes, puissantes, entières vivent entre elles une histoire, un jeu dont elles connaissent les règles. Contraintes d’évoluer au sein d’un espace commun, elles cherchent à s’évader vers d’autres horizons. Le souvenir d’un étranger va les bouleverser et remettre en cause le rôle de chacune dans ce purgatoire. Auraient-elles quelque chose à se reprocher ? Comment vont-elles retrouver un équilibre ? Tantôt joueuses, tantôt facétieuses, parfois tristes ou en colères, elles essaient de s’imposer face à ce passé qui ressurgit. Aucune limite ne semble pouvoir les arrêter.” Par la Compagnie Wao – Trio contemporain – 45 minutes. 1ère partie : Alicia Giacomelli (chant – 30 min) “Avec ma musique je veux soigner les blessures humaines et illuminer les âmes pour faire s’élever notre espèce”. Tarif unique. Pas de réservation, billetterie sur place.

Festival “Elles au centre” La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

