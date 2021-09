Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire DANSE : KATHARSIS Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

DANSE : KATHARSIS Monistrol-sur-Loire, 18 septembre 2021, Monistrol-sur-Loire. DANSE : KATHARSIS 2021-09-18 – 2021-09-18 SITE DU MAZEL LA CAPITELLE

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Danse contemporaine et aérienne de la Compagnie Rythmic stéphanoise, création 2021.

En première partie, restitution chorégraphique des danseuses du groupe Jazz 5 de la MJC, élèves de Florence GARNIER, suite aux ateliers menés avec la Compagnie Rythmic. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

