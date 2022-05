[Danse] Kamuyot Dieppe, 3 mai 2022, Dieppe.

[Danse] Kamuyot Dieppe

2022-05-03 – 2022-05-03

Dieppe Seine-Maritime

Avec Kamuyot, Josette Baïz s’empare de la pièce d’Ohad Naharin et de sa méthode Gaga : saisir ses faiblesses, les travailler jusqu’à en faire des forces.

Les treize jeunes danseurs de la compagnie Grenade prennent d’emblée la scène d’assaut.

Issus de multiples cultures – orientale, africaine, asiatique ou encore urbaine – leur métissage intègre l’univers contemporain de la chorégraphe Josette Baïz.

La rencontre est festive, la construction est limpide et l’esprit joyeux.

À l’unisson, tout est chorégraphié avec la plus grande précision et pourtant tout paraît s’inventer sous nos yeux.

Sur des bandes originales de séries cultes et des mélodies pop japonaises, l’aventure est réjouissante, les corps se libèrent et passent par différents états émotionnels.

L’intention de la chorégraphe est de révéler les personnalités, les potentiels créatifs et les qualités techniques à leur maximum !

Le public n’est pas en reste : ce show festif fait du spectacle une expérience partagée en cassant les barrières entre spectateurs et interprètes.

Cette pièce pour tous est un bain de jouvence et d’énergie à l’effet d’entraînement.

Avec Kamuyot, Josette Baïz s’empare de la pièce d’Ohad Naharin et de sa méthode Gaga : saisir ses faiblesses, les travailler jusqu’à en faire des forces.

Les treize jeunes danseurs de la compagnie Grenade prennent d’emblée la scène d’assaut.

Issus…

+33 2 35 82 04 43

Avec Kamuyot, Josette Baïz s’empare de la pièce d’Ohad Naharin et de sa méthode Gaga : saisir ses faiblesses, les travailler jusqu’à en faire des forces.

Les treize jeunes danseurs de la compagnie Grenade prennent d’emblée la scène d’assaut.

Issus de multiples cultures – orientale, africaine, asiatique ou encore urbaine – leur métissage intègre l’univers contemporain de la chorégraphe Josette Baïz.

La rencontre est festive, la construction est limpide et l’esprit joyeux.

À l’unisson, tout est chorégraphié avec la plus grande précision et pourtant tout paraît s’inventer sous nos yeux.

Sur des bandes originales de séries cultes et des mélodies pop japonaises, l’aventure est réjouissante, les corps se libèrent et passent par différents états émotionnels.

L’intention de la chorégraphe est de révéler les personnalités, les potentiels créatifs et les qualités techniques à leur maximum !

Le public n’est pas en reste : ce show festif fait du spectacle une expérience partagée en cassant les barrières entre spectateurs et interprètes.

Cette pièce pour tous est un bain de jouvence et d’énergie à l’effet d’entraînement.

Dieppe

dernière mise à jour : 2022-04-29 par