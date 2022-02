Danse k-pop et culture coréenne MJC Albi, 23 février 2022, Albi.

du mercredi 23 février au vendredi 25 février à MJC Albi

3 jours autour de la culture coréenne, pour les 13-25 ans, avec au programme : le mercredi 23 février, atelier CUISINE « crêpes et beignets » coréens + projection MANGA « Belle » à la salle Arcé & discussion à la suite du film. Les jeudi 24 et vendredi 25 février seront consacrés à la DANSE K-POP et animés par Mélanie Sithivoravong : La K-pop est un style qui vient de la Corée du sud. Ce style de musique moderne pop inclut des genres différents comme du hip-hop, de l’électro… On y associe des groupes de chanteurs (BTS, NTC, EXO) et chanteuses (BLACKPINK, MAMAMOO, ITZY). En plus d’être une danse complète, c’est un univers positif, acidulé et extraordinaire. Mélanie mêlera échauffement, jeux autour de la danse et découverte de bases techniques pour l’apprentissage d’une chorégraphie… le tout, dans une ambiance conviviale et fun ! De 11h à 18h30 le mercredi / de 10h à 16h les jeudi et vendredi / Prévoir pique-nique Tarif : 30 € + 8 € adhésion annuelle MJC Projection cinéma uniquement : 3 € sur inscription auprès de la MJC

MJC Albi 13 rue de la République, 81000 albi Albi Tarn



