DANSE, JONGLERIES ET ÉCHASSES PAR LES LUMINEUX CANDIDES Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

DANSE, JONGLERIES ET ÉCHASSES PAR LES LUMINEUX CANDIDES Le Pouliguen, 23 décembre 2022, Le Pouliguen . DANSE, JONGLERIES ET ÉCHASSES PAR LES LUMINEUX CANDIDES Centre-ville, Quai Jules Sandeau et Promenade Le Pouliguen Loire-Atlantique

2022-12-23 – 2022-12-23 Le Pouliguen

Loire-Atlantique Dans le centre, sur le Quai et la Promenade : Danse, jongleries et échasses par les lumineux Candides

L’hiver est blanc et de neigeux. Avec ce spectacle, il devient lumineux, vaporeux et joyeux, grâce à ces quatre personnages blanchis de givre qui, à pas lents et légers se rapprochent, s’éloignent ou s’entrechoquent tels des flocons tourbillonnants Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Centre-ville, Quai Jules Sandeau et Promenade Le Pouliguen Loire-Atlantique Ville Le Pouliguen lieuville Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

DANSE, JONGLERIES ET ÉCHASSES PAR LES LUMINEUX CANDIDES Le Pouliguen 2022-12-23 was last modified: by DANSE, JONGLERIES ET ÉCHASSES PAR LES LUMINEUX CANDIDES Le Pouliguen Le Pouliguen 23 décembre 2022 centre ville Le Pouliguen Loire-Atlantique Quai Jules Sandeau et Promenade Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique