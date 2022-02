Danse jeune public « O! » Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax Landes 4 5 EUR A 10h30, 15h et 16h30.

Solo de danse contemporaine, chant et musique. Dès 3 ans.

Les jeunes enfants savent bien dessiner ce O! de leurs bouches rondes.

