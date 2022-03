Danse Jazz – Workshop Studio CIRA, 23 avril 2022, Strasbourg.

Danse Jazz – Workshop

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Studio CIRA

Venez découvrir le workshop de danse Jazz de Clément Gonneau et rentrez dans son univers ! La danse jazz est issue de différents métissages. Elle est symbole d’énergie, de puissance, d’expression. A travers ce stage, je vous propose d’explorer ce métissage et les techniques dont je m’inspire (Horton, Mattox, Limon) afin de former le corps, et de développer votre capacité d’expression à travers la danse. Le début du cours sera dédié à l’échauffement, afin de vous préparer physiquement au travail technique qui ira crescendo afin de terminer en beauté sur la chorégraphie, qui vous permettra de mettre en application ce qui a été traversé lors du cours. Week-end du 23 et 24 avril Débutants / Intermédiaires Samedi : 14h30 – 16h30 Dimanche : 10h00 – 12h00 Intermédiaires / Avancés Samedi : 17h00 – 19h00 Dimanche : 12h15 – 14h15 Studio CIRA – 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg

Tarif plein : 66 € Tarif réduit : 58 €

Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T16:30:00;2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T12:00:00;2022-04-24T12:15:00 2022-04-24T14:15:00