ATELIER DU MOUVEMENT – Avec la MJC de Villé Venez découvrir l’atelier jazz. Vous traverserez la gestuelle de la danse jazz en découvrant les bases, la technique, la souplesse et l’expression. Sur des musiques rythmées, douces ou modernes et actuelles, vous danserez sur une chorégraphie permettant d’enchaîner les mouvements. Vous allez vivre une initiation technique pour la mettre au service de votre expression personnelle. Vous gouterez aussi un style, un univers propre au danseur Clément. Inscription auprès de la MJC de Villé : 03 88 58 93 00 TOUT PUBLIC

Tarif unique 35 €

Venez découvrir l’atelier jazz. Vous traverserez la gestuelle de la danse jazz en découvrant les bases, la technique, la souplesse et l’expression. MJC le Vivarium de Villé 53 route de Bassemberg Bassemberg Bas-Rhin

