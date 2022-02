Danse Island par Carolyn Carlson Company Marmande, 13 mai 2022, Marmande.

Danse Island par Carolyn Carlson Company Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 21:30:00 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne Marmande

20 20 EUR Le solo est la forme de prédilection de Carolyn Carlson depuis les années 70 et son fameux Density 21,5 qui la fit nommer Chorégraphe Étoile.

Irrémédiablement, la chorégraphe revient à cette forme artistique, comme en quête de sa propre essence avec Islands composé de pièces courtes inspirées par les éléments de la nature et les comportements humains.

– Density 21,5 (Création 1973 à l’Opéra de Paris – Recréation 2015)

– Wind woman (Création 2011)

– The Seventh man (Création 2019)

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

Danse Island par Carolyn Carlson Company.

+33 5 53 64 44 44

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

