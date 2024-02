Danse intuitive Lieu-dit Kroaz Kenan Plouguerneau, dimanche 14 avril 2024.

Danse intuitive Lieu-dit Kroaz Kenan Plouguerneau Finistère

Une nouveauté sur le territoire des Abers Coline Quintin et Jeanne Dobriansky proposent des temps créatifs de mise en mouvement et d’explorations sensorielles, dans une ambiance douce et joyeuse, à Plouguerneau et Lannilis !

Offrez-vous une pause avec l’atelier de danse intuitive de Coline un vrai moment de reconnexion à soi et de partage avec d’autres, une parenthèse créative et ludique pour se ressourcer par le mouvement et la danse. Aucun talent artistique n’est requis, vous n’avez qu’à vous laisser porter ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Lieu-dit Kroaz Kenan Kroaz Kenan, salle de danse

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

