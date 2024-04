Danse Intuitive et Voyage Sonore Salle des Expositions Noves, dimanche 7 avril 2024.

Une envie de danser connectés à votre intuition et vos ressentis ?

De vous recentrer en douceur et accompagner votre renaissance avec l’énergie du printemps ?

En musique,laissez vous guider dans une vague de rythmes vers des mouvements libres puis un temps de pause méditatif accompagné par la vibration des tambours 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Salle des Expositions Boulevard de la République

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rythmes.alchimie@gmail.com

L’événement Danse Intuitive et Voyage Sonore Noves a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence