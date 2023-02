Danse intégrante, 15 mars 2023, Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron.

Au programme, 1 film documentaire, 1 atelier de danse gratuit et ouvert à tous pour découvrir cet atelier artistique mixte et une exposition en plein air des magnifiques photographies noir et blanc de Gilles Froger.

14h – Projection d’un film documentaire “Le poids de la joie” de Maxime Conjard qui présente les ateliers de danse intégrante menés par Eric Languet, danseur et chorégraphe de la Compagnie Danse en l’R.

15h30 – Atelier danse intégrante avec Louise Cazy – Atelier libre et gratuit pour tout public et tous âges.

17h – Visite de l’exposition photographique de Gilles Froger en extérieur (entre la salle des fêtes et la médiathèque).

Après-midi consacré à la restitution du projet culture santé 2022 autour de la DANSE INTEGRANTE ( des ateliers de danse ouverts à tous, personnes handicapées ou non handicapées, amateures ou professionnelles menés par Louise Cazy de mai 2022 à mars 2023 )

©Gilles Froger

