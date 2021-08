Rennes Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Danse in situ et patrimoine du lycée Zola Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Danse in situ et patrimoine du lycée Zola Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne, 6 septembre 2021, Rennes. Danse in situ et patrimoine du lycée Zola

du lundi 6 septembre au jeudi 23 septembre à Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne

C’est à l’endroit de la pratique du patrimoine et autour de la question de la valorisation de ce même patrimoine par une pratique artistique que le projet “Danse et Architecture” au lycée Émile Zola de Rennes a été mené par la chorégraphe Léna Massiani. L’objectif de cet atelier chorégraphique était de permettre à une classe de seconde d’aborder l’architecture de leur lycée en tant que patrimoine grâce à la création en groupe de performances dansées. L’exposition que nous accueillons du 6 au 24 septembre propose de présenter le processus de création dans lequel les élèves ont pu plonger, de la réalisation de maquettes à la captation des performances. Le 17 septembre, de 18h à 20h, nous vous invitons à rencontrer les élèves et la chorégraphe lors d’un moment convivial. Le projet est réalisé dans le cadre du dispositif Patrimoine de mon lycée (DAAC Rennes) et a été soutenu par la Région Bretagne au travers du dispositif Karta.

Entrée libre

Exposition restitution d’un projet Danse et Architecture Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne 8 rue du Chapitre 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T18:30:00;2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T18:30:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Adresse 8 rue du Chapitre 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Rennes