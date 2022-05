DANSE IMPROVISATION Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

DANSE IMPROVISATION Saint-Junien, 8 mai 2022, Saint-Junien. DANSE IMPROVISATION 14 Av. Léontine Vignerie Saint-Junien

2022-05-08 14:00:00 – 2022-05-08 16:00:00

14 Av. Léontine Vignerie Haute-Vienne Saint-Junien Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 16h. Toute personne intéressée par le mouvement et l’improvisation à partir de 15 ans. Tarif : 50€ les 4 jours. Inscription obligatoire. La danse-improvisation est une technique et une pratique accessible à tous. Dans ces ateliers, il s’agira à la fois de développer et d’enrichir sa propre danse mais aussi de danser à plusieurs avec l’enjeu de la composition en temps réel.

Chaque séance sera organisée autour de thématiques permettant d’aller vers le mouvement libre et la danse de différentes manières : espace, son, contact, imaginaire… « L’improvisation offre la possibilité de changer de point de vue, de nourrir sa perception sensible au monde, d’affiner son propre sens poétique à la vie de tous les jours… » Carine Desset Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 16h. Toute personne intéressée par le mouvement et l’improvisation à partir de 15 ans. Tarif : 50€ les 4 jours. Inscription obligatoire. 14 Av. Léontine Vignerie Saint-Junien

