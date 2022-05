DANSE – IL GRANDE PIANO

2022-05-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-21 Lors de notre festival 2021, nous avions eu un véritable coup de cœur pour “Il Grande Piano”. Ce couple de danseurs italiens évolue avec grâce sur les touches d’un piano géant pour nous offrir un moment chorégraphique et musical d’exception. Lisa Brachet, jeune professeure de violon à l’école de musique de Tomblaine, a, ce jour-là, spontanément dansé avec eux, puis elle a sorti don violon… Et l’aventure a commencé. Il y a eu ensuite du travail, des répétitions, en Italie… Il leur arrive maintenant de se produire ensemble. Encore une belle rencontre, comme notre festival sait les susciter ! Ils seront présents, en extérieur cette fois et le public pourra même tester sa dextérité musicale pédestre sur “Il Grande Piano”… En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

