2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09 23:00:00

Danse hip-hop : Sur le fil…

Entre danse hip-hop, burlesque et poésie, Sur le fil… met en scène ce moment passé à attendre, ce moment de transition, vécu seul ou en groupe, entre rêve et réalité, dans lequel chacun cherche son propre chemin d'évasion, dans l'antichambre de ses pensées. Véritable aventure humaine incarnée par six personnages, ce spectacle nous plonge dans un univers où le décor s'anime, où les tableaux grimacent et où souffler sur un bouquet de roses nous entraîne pour une valse à mille temps. « On rit beaucoup dans Sur le fil…, que l'on soit adulte ou enfant, car les esprits de Charlie Chaplin et de Buster Keaton planent sur la pièce. Il y a aussi du Tati. Des madeleines de Proust pour tous, servies avec une interprétation succulente ». Les Chroniques d'Aliénor, Cédric Chaory

Reichshoffen, Bas-Rhin

