Danse Hip Hop Prémices Château-Renault, jeudi 8 février 2024.

Danse Hip Hop Prémices Château-Renault Indre-et-Loire

Cette création contemporaine traite du rapport à l’autre et de l’urgence de reprendre

possession de sa liberté. Le langage de la danse Hip-Hop retranscrit la brutalité d’une

période de vie inédite, attendant le nouveau commencement.

Des corps empêchés, cadenassés, commandés à travers leurs souffles, ressentis

et lâcher prise. Instinctivité, animalité, des contraintes de rythmes imposés, une

gestuelle robotique.

Tout public

Durée 50 min

12€/9€*/5€12 EUR.

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 16:00:00

fin : 2024-02-08



