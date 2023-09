Danse : Hip-Hop Nakupenda Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris, 1 février 2024, Paris.

Le jeudi 01 février 2024

de 12h00 à 12h50

.Public adolescents adultes. gratuit

Hip-Hop Nakupenda : un solo d’Yves Mwamba – Anne Nguyen

Yves Mwamba a 12 ans lorsqu’il découvre le hip-hop à Kisangani, sur les

décombres des guerres qui ont meurtri sa ville natale. Ce solo est le

récit de son parcours, depuis la reconstruction d’une identité jusqu’à

l’affirmation du rôle vital de la danse et de la responsabilité morale

de l’artiste.

Par la danse, par la voix et par le chant, Yves

Mwamba nous emmène à la découverte des danses ancestrales, des danses

urbaines africaines et des stars Afro-Américaines qui ont forgé son

identité, en passant par les dessous de la rumba congolaise et de la

propagande culturelle en République Démocratique du Congo. L’intime se

dévoile à cru, soutenu par la légèreté d’une histoire de la danse vue

depuis l’Afrique, sous forme de déclaration d’amour.



Jeudi 1er février à 12h. Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation (Théâtre du campus)

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : http://www.univ-paris3.fr/vie-culturelle-319090.kjsp?RH=1631188796384 billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/

Yannick Perrin Hip Hop Nakupenda