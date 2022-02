Danse hip-hop Golden Stage II Ensemble(s) Saint-Quentin, 8 mars 2022, Saint-Quentin.

Danse hip-hop Golden Stage II Ensemble(s) Saint-Quentin

2022-03-08 – 2022-03-08

Saint-Quentin Aisne

14 Un spectacle mêlant l’esprit de la culture hip hop et la quête de la performance.

Animée par MC Vicelow, ancien de Saïan Supa Crew et spécialiste de la danse urbaine, la soirée du Golden Stage Tour II mettra l’accent sur le collectif puisque le thème choisi Ensemble(s) sera dansé par deux compagnies qui donneront leur définition et leur vision de ce mot.

Le groupe Femme Fatale, composée de trois danseuses mondialement connues pour leur technique du popping, est un trio féminin original et puissant, qui utilise la féminité comme une force, la technique comme une arme et la passion comme moteur.

Le groupe Mazelfreten, spécialisé dans la danse électro, utilise les codes techniques de cette danse et cherche grâce à cela à produire un effet d’hypnose et de transe, notamment grâce à des chorégraphies de groupe originales.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Durée : 1H30

La Villette

Plus d’information sur le site saint-quentin.fr

+33 3 23 62 36 77 https://www.saint-quentin.fr/

Saint Quentin

Saint-Quentin

