Danse Groupe d’intervention chorégraphique (hip hop) Sorde-l’Abbaye, mercredi 21 août 2024.

Avec la Cie Révolution

Un dialogue des corps qui interpelle, sublime et relève les spécificités de notre patrimoine naturel et bâti.

Un langage qui tourne et détourne, dessine ou amplifie les regards sur notre environnement quotidien.

L’environnement devient un personnage scénographique qui accompagne Anthony Egéa et son escouade de danseurs dans une flânerie rythmée par les vibrations des corps… Un tendre ouragan qui emporte le public dans une géométrie du spectacle ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 19:30:00

fin : 2024-08-21 22:00:00

Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@abbaye-sorde.fr

