Agenda ! Du 3 au 6 juin 2022 !

La Velarte by Daniel Pereyra & Aller Danser sont heureux de vous annoncer le prochain GOLDEN WEEKEND 2 à Metz avec le grand Maestro et Chorégraphe Estanislao Herrera, de la célèbre Herrera Tango Academy de Buenos-Aires.

au programme du Tango, du Folklore, des classes, des Shows et exhibición de Boleador !

classes en groupe, classes privées et semi privées

et milongas musicalisées par Daniel Pereyra

Soirée de Gala le 3 juin de 18h à 00h, offerte au public par la Ville de Metz, L’Eurométropole de Metz, et La Velarte :

18h00 accueil du public

18h30 Classe d’initiation au Tango avec le grand Maestro Estanislao Herrera de Buenos-Aires

20h15 Milonga avec show des Maestros, musicalisée par Daniel Pereyra

Du 4 au 6 juin :

Tous les apres midi : stage intensif de Tango et Chacarera

Suivis d’une milonga avec show, musicalisée par Daniel Pereyra, Musicalizador de La Viruta de Luis Solanas de Buenos-Aires

Les matins classes privées pour parfaire sa technique de milonguero, préparation aux concours et championnats, et un module special pour les enseignants.

Infos et inscriptions : +33644041908

En junio nos visitará Estanislao Herrera copropietario, con su hermano Roberto, de la reconocida Herrera Tango Academy con sedes en Buenos Aires y Milan.

Estanislao Herrera, Danseur et chorégraphe avec une expérience intense ; il a rejoint le Ballet folklorique national d’Argentine, a partagé des distributions avec Roberto Goyeneche, Alba Solís, Sexteto Mayor, Mariano Mores et Atilio Stampone, entre autres …

Lors de la Coupe du Monde de Tango 2021 (Mundial BA), son œuvre ‘El exilio de Astor’, réalisée pour le Groupe « La Clandestina », a été sélectionnée dans la catégorie « PIAZZOLLA bailado » pour faire partie du programme officiel du plus grand événement d’art populaire Rioplatense.

Divers lieux à Metz, précisés sur le programme de l’événement

Soirée de Gala le 03 juin : entrée gratuite

Classes et milongas du 4 au 6 juin : voir billetterie

+33 6 44 04 19 08 https://www.facebook.com/DanielPereyra.Musicalizador/

La Velarte, Herrera Tango Academy

