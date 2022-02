DANSE – GISELLE Béziers, 7 avril 2022, Béziers.

DANSE – GISELLE Béziers

2022-04-07 20:00:00 – 2022-04-07

Béziers Hérault

EUR 10 30 Kader Belarbi, ancienne étoile de l’Opéra de Paris, chorégraphie l’un des ballets du répertoire les plus dansés au monde pour les danseurs du Capitole de Toulouse. Le chef d’œuvre « Giselle », ballet blanc, est né à Paris en 1841 sur la scène de l’Académie Royale de Musique. Marquant l’apogée d’une esthétique nouvelle avec tutus vaporeux et tulles blancs, « Giselle » reprend le thème traditionnel de l’amour plus fort que la mort, peuplant la scène de créatures magiques.

Dans cette version de Kader Belarbi, le dualisme entre monde terrestre et fantastique est renforcé.

Kader Belarbi chorégraphie le célèbre ballet romantique « Giselle » pour les danseurs du Capitole de Toulouse. Réservation fortement conseillée.

Béziers

