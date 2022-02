Danse « Frida » Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Danse « Frida » Espace culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

2022-05-13

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme Saint-Marcel-lès-Valence EUR 5 5 Spectacle organisé dans le cadre du Festival « Danse au fil d’Avril.

« Frida – Ce que l’eau m’a donné » est un spectacle sur le thème de la résilience, librement inspiré de la peintre mexicaine Frida Kahlo. culture@fol26.fr +33 4 75 82 44 79 http://www.fol26.fr/ Espace culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

