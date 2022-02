Danse : Frictions #01 Le Havre, 4 juin 2022, Le Havre.

Danse : Frictions #01 Le Havre

2022-06-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-04

Le Havre Seine-Maritime

A partir de cette saison , le traditionnel spectacle de danse proposé en juin à l’initiative du Conservatoire Honegger change de registre ! Il ne s’agira plus d’une succession de morceaux choisis, montés en partie dans les classes de l’établissement sur les temps de cours, mais bien d’un authentique objet artistique, ayant nécessité des temps de travail complémentaires et spécifiques et ouverts à d’autres : un véritable récit chorégraphique porté par un fil conducteur, capable de mobiliser au-delà du simple public familial.

Reprises, créations, musique vivante sur scène, coopérations avec des artistes associés, participation et compagnonnage de danseurs professionnels et amateurs aguerris, etc. : ce nouveau temps fort entend témoigner de la dynamique d’ouverture en cours au sein de l’établissement havrais et de sa capacité à fédérer et à être à l’écoute de tous ceux qui souhaitent le meilleur pour la danse au Havre ! Frictions ou le frottement de deux corps l’un contre l’autre, ainsi que la résistance que leur contact déterminé peut parfois provoquer…

Date : le samedi 4 juin à 18h.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h15

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le Havre

