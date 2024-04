Danse folklorique Alt-Baden-Badener-Bürger Rue du Casino Vichy, dimanche 21 juillet 2024.

Danse folklorique Alt-Baden-Badener-Bürger Rue du Casino Vichy Allier

Le groupe Alt-Baden-Badener-Bürger, accompagné de Vichy et ses Sources mettent en scène les traditions allemandes et françaises à travers leurs costumes, la musique et la danse.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 16:00:00

fin : 2024-07-21 17:00:00

Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes billetterie@vichyculture.fr

L’événement Danse folklorique Alt-Baden-Badener-Bürger Vichy a été mis à jour le 2024-04-09 par Vichy Destinations