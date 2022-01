Danse : EX-POSE(S) Besançon, 3 avril 2022, Besançon.

Danse : EX-POSE(S) Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon

2022-04-03 16:00:00 – 2022-04-03 17:00:00 Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts

Besançon Doubs

Danse : EX-POSE(S)

Ex-Pose(s), Héla Fattoumi et Éric Lamoureux

Dans le prolongement de l’exposition « Danser sur un volcan » qui aborde notamment la question du rapport à l’autre, le Frac présente Ex-Pose(s) d’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux. Les chorégraphes poursuivent leur exploration de « l’entre-l’autre » et le lien à l’histoire de l’art.

Avec cette nouvelle création tout terrain, ils portent leurs regards sur deux sculpteurs emblématiques du xxe siècle. L’un occidental, Henri Laurens, de la 1re partie du xxe siècle, l’autre africain, Ousmane Sow, de la 2e partie du xxe siècle, mettant en perspective deux générations qui ne se sont probablement jamais rencontrées. Pour mettre en mouvement ces sculptures, ils ont choisi de jeunes interprètes de la rive Sud de la Méditerranée : Tunisie, Maroc, Égypte.

En partenariat avec VIADANSE / Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort

reservations@frac-franche-comte.fr +33 3 81 87 87 40 https://www.frac-franche-comte.fr/

