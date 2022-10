Danse et Variations

2022-12-10 – 2022-12-10 L’Ecole de Ballet -Studios de Biarritz.

A cette occasion, les élèves de l’école en cycle préprofessionnel, âgés de 11 ans pour les plus jeunes, à 17 ans ,présenteront leur travail de début d’année réalisé avec leur professeurs Ellyce Daniele, Morgane Collangettes, Laureen Elisabeth et Laurence Lanté. Cet évènement est très attendu par les élèves et les professeurs qui ont à cœur de montrer leur progression et leur motivation. Différents ballets chorégraphiés par les professeurs et d’autres tirés du répertoire classique seront dansés par les élèves lors de cette soirée. +33 5 59 24 70 54 Stéphane Bellocq dernière mise à jour : 2022-10-20 par

